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Иркутск Сегодня

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Электронные очереди хотят ввести на АЗС Иркутской области

Иркутская область продолжает свою борьбу с топливным кризисом, затронувшим страну этим летом. Сегодня, 10 июля 2026 года, губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что область рассматривает введение электронных очередей на АЗС.

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