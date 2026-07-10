Электронные очереди хотят ввести на АЗС Иркутской области

Иркутская область продолжает свою борьбу с топливным кризисом, затронувшим страну этим летом. Сегодня, 10 июля 2026 года, губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что область рассматривает введение электронных очередей на АЗС.
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