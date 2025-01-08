Я посмотрела этот фильм от начала до конца впервые за много лет. Уверена, что сюжет в общих чертах помнят почти все.
Про что «Карнавальная ночь»? Впервые увидела два важных момента
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ина Куликова
Ребята, фиг ли порочите прекрасную фильму, не надо искать закулисье, наслаждайтесь действом!
Ответить
9 час.
ВИ
Виктория Иванова
Нынче, многие, любят поковыряться в старом и любимом кино и под сладковатой и, якобы, благожелательной миной накидать, малость, дерьмеца. 😏
Ответить
7 час.
Элеонора Коган
Фильм замечательный и нечего его охаивать. Делать вам нечего, и просто дурью маетесь, критики эдакие.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии