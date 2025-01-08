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Про что «Карнавальная ночь­»? Впервые увидела два важных момента

Про что «Карнавальная ночь­»? Впервые увидела два важных момента

Я посмотрела этот фильм от начала до конца впервые за много лет. Уверена, что сюжет в общих чертах помнят почти все.

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Комментарии
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Ина Куликова
Ребята, фиг ли порочите прекрасную фильму, не надо искать закулисье, наслаждайтесь действом!
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9 час.
ВИ
Виктория Иванова
Нынче, многие, любят поковыряться в старом и любимом кино и под сладковатой и, якобы, благожелательной миной накидать, малость, дерьмеца. 😏
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7 час.
Элеонора Коган
Фильм замечательный и нечего его охаивать. Делать вам нечего, и просто дурью маетесь, критики эдакие.
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4 час.

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