Федеральные прокуроры предлагают хакеру сделку о признании вины

Федеральные власти продлили сделку о признании вины Эрику Каунсилу-младшему, жителю Алабамы, в связи с его предполагаемой ролью во взломе официального аккаунта X Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
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