В Краснокаменске прокуратура возбудила административное дело по факту недопуска студента колледжа к экзамену из-за яркого цвета волос, сообщили ZAB.
Студента колледжа не допустили к экзамену из-за цвета волос
Комментарии
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Новости почитаешь и удивляешься, что у нас закон начали трактовать по разному в зависимости от убеждений
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10 час.
александр муравьев
Учебное заведение это не вечеринка. Пускай попробует где-нибудь в фирме придти в ненадлежащем виде. Вмиг получит. А в школе и в других учебных заведениях можно творить что вздумается.
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8 час.
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