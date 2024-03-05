Студента колледжа не допустили к экзамену из-за цвета волос

Новости почитаешь и удивляешься, что у нас закон начали трактовать по разному в зависимости от убеждений

александр муравьев

Учебное заведение это не вечеринка. Пускай попробует где-нибудь в фирме придти в ненадлежащем виде. Вмиг получит. А в школе и в других учебных заведениях можно творить что вздумается.