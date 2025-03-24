Трудовые отряды подростков Крыма проходят обучение в Татарстане

С 23 по 29 марта на территории особой экономической зоны «Алабуга» пройдет профориентационно-образовательная смена «Каникулы в Алабуге», участниками который станут 250 ребят из трудовых отрядов подростков Республики Крым, Татарстана, Удмуртии, Мордовии, Коми, Тамбовской, Республики Чувашия и Архангельской областей.
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