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Крымская газета

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Трудовые отряды подростков Крыма проходят обучение в Татарстане

Трудовые отряды подростков Крыма проходят обучение в Татарстане

С 23 по 29 марта на территории особой экономической зоны «Алабуга» пройдет профориентационно-образовательная смена «Каникулы в Алабуге», участниками который станут 250 ребят из трудовых отрядов подростков Республики Крым, Татарстана, Удмуртии, Мордовии, Коми, Тамбовской, Республики Чувашия и Архангельской областей.

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