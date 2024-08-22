"Здесь всё просто так, кроме денег"(с). Американцы и российские рынки

Как сообщает нам «Financial Times», американская нефтесервисная корпорация «SLB», ранее громко обещавшая прекратить поставки продукции и технологий в Россию, тихонечко расширила свое присутствие в стране после ухода ее основных европейских конкурентов.
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