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ФСБ опубликовала фото исполнителей и организатора теракта на Крымском мосту

ФСБ опубликовала фото исполнителей и организатора теракта на Крымском мосту

Российские силовики опубликовали фотографии причастных к организации взрыва на Крымском мосту. Ранее в ФСБ сообщили, что за организацией террористического акта на мосту через Керченский пролив стоит глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

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