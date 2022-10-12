ФСБ опубликовала фото исполнителей и организатора теракта на Крымском мосту

Российские силовики опубликовали фотографии причастных к организации взрыва на Крымском мосту. Ранее в ФСБ сообщили, что за организацией террористического акта на мосту через Керченский пролив стоит глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.
Российские силовики опубликовали фотографии причастных к организации взрыва на Крымском мосту. Ранее в ФСБ сообщили, что за организацией террористического акта на мосту через Керченский пролив стоит глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.
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