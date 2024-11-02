SHOT: россияне сообщают о вспышке неизвестного мощного вируса в Белеке

Российские туристы рассказали о вспышке мощного неизвестного вируса на побережье турецкого Белека.Как сообщает SHOT, за последние дни несколько десятков детей и взрослых из ближайших отелей обратились в местную больницу с температурой выше 39.
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