Вот так обычно и бывает: сначала плюёшь в колодец, а потом начинаешь молить о спасении. А, кстати, очень хорошо, что Толя, так восхищавшийся просветлённой Европой, так веривший в её абсолютное нравственное превосходство над всем постсоветским пространством, теперь лично убедился, что она ничуть не лучше укрорейха и это очень логично, это ведь Европа кузница рейхов.
Шарий отбивает в эфир "SOS"
Комментарии
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Ирина Морозова
нет уж. или там под пулю или к нам в тюрьму, за все былые заслуги.
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11 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Шарий шавка петушарий. Любитель собачек и зоофил.
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10 час.
Андрей Stan
Жаль, что и он сам и его женушка, выжили... ))) Такой повод выпить обломили...
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6 час.
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