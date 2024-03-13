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Шарий отбивает в эфир "SOS"

Шарий отбивает в эфир "SOS"

Вот так обычно и бывает: сначала плюёшь в колодец, а потом начинаешь молить о спасении.   А, кстати,   очень хорошо, что Толя, так восхищавшийся просветлённой Европой, так веривший в её абсолютное нравственное превосходство над всем постсоветским пространством,   теперь  лично убедился, что она ничуть не лучше укрорейха и это очень логично, это ведь Европа кузница рейхов.

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Комментарии
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Ирина Морозова
нет уж. или там под пулю или к нам в тюрьму, за все былые заслуги.
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Шарий шавка петушарий. Любитель собачек и зоофил.
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Андрей Stan
Жаль, что и он сам и его женушка, выжили... ))) Такой повод выпить обломили...
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