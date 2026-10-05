Геннадий Новосельцев и Валентина Авдеева принимают участие в парламентских слушаниях, посвященных параметрам бюджета РФ на 2027-2029 годы

В Совете Федерации сегодня проходят парламентские слушания на тему О параметрах проекта федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
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