В Сочи задержали двух сотрудников детсада

Следователи в Сочи задержали воспитателя и учителя детского сада по делу об истязании детей. Следствие намерено ходатайствовать о заключении их под стражу, сообщили журналистам в СК РФ по Краснодарскому краю.
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