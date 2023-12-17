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Закон, порядок, государство

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В Сочи полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УНК ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами УВД по городу Сочи на территории курорта задержали 45-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.

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