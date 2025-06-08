Из Барнаула отправили 60 тонн гуманитарной помощи в зону СВО и новые регионы

Это уже 21-я отправка из краевой столицы Из Барнаула в зону спецоперации и новые российские регионы отправили уже 21-й гуманитарный груз в виде техники, комплектующих, дронов, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), продуктов питания, медикаментов и пиломатериалов, сообщили в мэрии.