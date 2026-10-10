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На выставке китайского ОПК раскрыли характеристики нового истребителя J-36

На выставке китайского ОПК раскрыли характеристики нового истребителя J-36

На выставке китайской оборонной промышленности был представлен стенд, раскрывающий заявленные характеристики истребителя шестого поколения Chengdu J-36.

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