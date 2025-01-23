Максим Гольдарб: Зеленский выбрал ужасный путь для Украины и отказался от переговоров в Стамбуле

Пишет Times: «Мир руками Трампа будет подразумевать территориальные уступки. Для Украины это может означать фактическую, хотя и не юридическую, потерю пятой части своей территории — горькую пилюлю, которую, возможно, подсластит гарантии Запада безопасности остальной части страны».
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