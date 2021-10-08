Генеральный секретарь ООН осудил теракт в мечети в Афганистане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает варварской атакой теракт в шиитской мечети в афганской провинции Кундузе, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
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