ООН: фактов притеснения беженцев из Карабаха со стороны Азербайджана нет

Представитель верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев в Армении Кавита Белани заявила, что структуры ООН фактов негативного обращения со стороны Азербайджана с армянскими беженцами из Нагорного Карабаха не фиксируют.
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