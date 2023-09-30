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ООН: фактов притеснения беженцев из Карабаха со стороны Азербайджана нет

ООН: фактов притеснения беженцев из Карабаха со стороны Азербайджана нет

Представитель верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев в Армении Кавита Белани заявила, что структуры ООН фактов негативного обращения со стороны Азербайджана с армянскими беженцами из Нагорного Карабаха не фиксируют.

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