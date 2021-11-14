Встречаемся 12 лет, я нормальная?

Итак, мне 26 лет, с парнем встречаемся уже 12 лет!!! Я не ошиблась, именно 12 лет, и именно встречаемся… никогда, ни дня, вместе мы не жили! Ждала его из армии, разговоры говорили, намекала, что может уже ну пора перейти на новый уровень отношений? Он все: денег нет, снимать бессмысленно, покупать дорого, с его родителями жить не буду я, с моими он… 2,5 года назад я ушла, и год жила в другом городе, одна, снимала квартиру, работала, но пришёл несчастный Ковид, с работы уволили, решила перед поиском новой съездить навестить родителей, ну и тут он, воспоминания нахлынули, туда сюда и снова сошлись.