Итак, мне 26 лет, с парнем встречаемся уже 12 лет!!! Я не ошиблась, именно 12 лет, и именно встречаемся… никогда, ни дня, вместе мы не жили! Ждала его из армии, разговоры говорили, намекала, что может уже ну пора перейти на новый уровень отношений? Он все: денег нет, снимать бессмысленно, покупать дорого, с его родителями жить не буду я, с моими он… 2,5 года назад я ушла, и год жила в другом городе, одна, снимала квартиру, работала, но пришёл несчастный Ковид, с работы уволили, решила перед поиском новой съездить навестить родителей, ну и тут он, воспоминания нахлынули, туда сюда и снова сошлись.
Встречаемся 12 лет, я нормальная?
Комментарии
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Сергей
Пусть соврёт родителям чтоб в глаза смотреть не стыдно было.
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14 час.
Сергей
Вера Федорова
Они оба нормальные, просто не любят друг друга.
Точно, потрахались да разбежались. Интересно, во сколько лет она ему дала первый раз и чья была инициатива? )))
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14 час.
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