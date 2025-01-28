🇰🇷 Южная Корея тренируется отражать агрессию КНДР На прошлой неделе на Корейском полуострове продолжалась череда военных учений.
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🇰🇷 Южная Корея тренируется отражать агрессию КНДР На прошлой неделе на Корейском полуострове продолжалась череда военных учений.
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