Глава МИД Ирана заявил о возобновлении переговоров с Европой по ядерной сделке

Иран и страны Европы планируют возобновить переговоры о возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) 2015 года по иранской ядерной программе, соблюдение которого было невозможно после выхода занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа из договоренности в 2018 году.