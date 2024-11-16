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Глава МИД Ирана заявил о возобновлении переговоров с Европой по ядерной сделке

Глава МИД Ирана заявил о возобновлении переговоров с Европой по ядерной сделке

Иран и страны Европы планируют возобновить переговоры о возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) 2015 года по иранской ядерной программе, соблюдение которого было невозможно после выхода занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа из договоренности в 2018 году.

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