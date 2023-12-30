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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леонид Тамбиев: «Не справились с большинством «Нефтехимика», что сыграло решающую роль. Плохо блокировали броски. Игра в равенстве была неплохая»

«Прежде всего поздравляю наших болельщиков с наступающим Новым годом. Желаю им всего самого лучшего. Надеюсь, в новом году «Адмирал» будет их радовать больше.

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