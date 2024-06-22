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Минобороны сообщило о ночном ударе высокоточным оружием по целям на Украине

Минобороны сообщило о ночном ударе высокоточным оружием по целям на Украине

Групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования нанесли российские войска  по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу военных заводов, а также по складам с западными боеприпасами и авиационными средствами.

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