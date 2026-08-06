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Царьград

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DPA: Трамвайная авария в Гельзенкирхене травмировала до 30 человек

DPA: Трамвайная авария в Гельзенкирхене травмировала до 30 человек

В Гельзенкирхене произошла авария, в которой учебный трамвай остановился перед пассажирским. В результате столкновения пострадали до 30 человек, из них семеро тяжело травмированы, трое находятся в критическом состоянии.

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