DPA: Трамвайная авария в Гельзенкирхене травмировала до 30 человек

В Гельзенкирхене произошла авария, в которой учебный трамвай остановился перед пассажирским. В результате столкновения пострадали до 30 человек, из них семеро тяжело травмированы, трое находятся в критическом состоянии.
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