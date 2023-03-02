Стало известно о переброске ВСУ через Николаев к границе с Молдавией и Румынией

Активист Николаевского подполья заявил, что Украина перебрасывает технику и бойцов через Николаев в направлении Одессы, военные силы собираются у города Рени Одесской области, который находится около границ республики с Молдавией и Румынией.
Активист Николаевского подполья заявил, что Украина перебрасывает технику и бойцов через Николаев в направлении Одессы, военные силы собираются у города Рени Одесской области, который находится около границ республики с Молдавией и Румынией.
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