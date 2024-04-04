Браво, Мария Захарова! Народ восхитился ответом нашего МИД на антироссийские выпады Армении

Вадим Лебедев

Консультации с западом (уже лояльной верхушки Армении), постепенно приведут и народ страны, к ненависти к России. Страна станет по типу Украины и готова - для нанесения очередного удара по нам. Всё это легко, можно сделать с Прибалтикой, Молдавией, Грузией. Да и Поляки с Финами - расходный материал... для англо-саксов. Так что смотрите! - Кто вам друг, а для кого вы... ни что.