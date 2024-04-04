Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сегодня 28K прочитали На словах Армения пока остается партнером России, но и то уже не всегда.
Браво, Мария Захарова! Народ восхитился ответом нашего МИД на антироссийские выпады Армении
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Пипец армянии.. Недолго осталось..
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16 час.
Вадим Лебедев
Консультации с западом (уже лояльной верхушки Армении), постепенно приведут и народ страны, к ненависти к России. Страна станет по типу Украины и готова - для нанесения очередного удара по нам. Всё это легко, можно сделать с Прибалтикой, Молдавией, Грузией. Да и Поляки с Финами - расходный материал... для англо-саксов. Так что смотрите! - Кто вам друг, а для кого вы... ни что.
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16 час.
ВБ
Владимир Бурцев
Отправить всех нелегальных армян с России домой- в Армению, а местных в помощь, это их страна вот пусть сами разбираются и не втягивают нас в разборки, это давно уже отрезанный ломоть, у нас своих проблем хватает. Свою страну нужно закрывать от все нелегалов.
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10 час.
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