Сотрудниками УКОН МВД по Республике Крым совместно с инспекторами ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по Белогорскому району в рамках совместной спецоперации пресечена противоправная деятельность 25-летнего водителя иномарки, проживающего в Симферопольском районе, который подозревается в причастности к незаконному обороту наркотиков.
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