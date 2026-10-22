Сотрудниками УКОН МВД по Республике Крым совместно с инспекторами ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по Белогорскому району в рамках совместной спецоперации пресечена противоправная деятельность 25-летнего водителя иномарки, проживающего в Симферопольском районе, который подозревается в причастности к незаконному обороту наркотиков.