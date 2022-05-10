СССР-Россия

1 172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Винокуров
    СМЕРШ сейчас бы не помешал. Чистка всегда освобождает от грязи.Пока все критикую...
  • Виталий Винокуров
    Сказка ложь, да в ней намёк!Пока все критикую...
  • Алексей Сафронов
    Абсолюдировать, вообще ничего нельзя, но, особенно в военное время, без дисциплины и субординации невозможно не тольк...Пока все критикую...

Храни Боже Россию и её президента!

Храни Боже Россию и её президента!

Совсем недавно, мне было смешно слушать, как Соловьёв в своей программе на ТВ сорвался на крик доказывая, что Мединский и военный советник делали не правильные заявления и пр.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх