Храни Боже Россию и её президента!

Совсем недавно, мне было смешно слушать, как Соловьёв в своей программе на ТВ сорвался на крик доказывая, что Мединский и военный советник делали не правильные заявления и пр.
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