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Джо Коул о пенальти «Челси» за руку Вольфа: «Правило пытаются сделать черно-белым, но это серая зона. В этом нет ничего преднамеренного»

Джо Коул оценил наказание за игру рукой в штрафной после пенальти в пользу «Челси». Вчера лондонцы обыграли «Боруссию» Дортмунд (2:0) в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов и прошли дальше по сумме двух матчей (2:1).

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