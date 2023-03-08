Джо Коул о пенальти «Челси» за руку Вольфа: «Правило пытаются сделать черно-белым, но это серая зона. В этом нет ничего преднамеренного»

Джо Коул оценил наказание за игру рукой в штрафной после пенальти в пользу «Челси». Вчера лондонцы обыграли «Боруссию» Дортмунд (2:0) в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов и прошли дальше по сумме двух матчей (2:1).