Эксперт Орлова: водоросль спровоцировала появление слизи на Амурском заливе

Заместитель директора по научной работе Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова рассказала РИА Новости, что появление слизи и пены на всей поверхности Амурского залива во Владивостоке вызвано цветением микроводоросли динофлагеллят.
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