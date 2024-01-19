Саудиты объявили торговую войну американским сланцевикам: государство предоставит большие скидки на основных рынках сбыта США

Саудовская Аравия снизила цены на нефть для всех регионов, что стало ударом в поддых для американской сланцевой отрасли, представители которой надеялись увеличить долю на рынке за счет наращивания добычи.
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