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Вице-президент США допустил ввод американских войск на Украину

Вице-президент США допустил ввод американских войск на Украину

Власти США допускают отправку американских войск на Украину и введение новых санкций против России. Об этом в интервью газете The Wall Street Journal (WSJ) заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

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