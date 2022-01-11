Цена нефти марки Brent превысила 83 доллара за баррель впервые с 16 ноября

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка в Республике ТатарстанЧитать ria.ru в Рост мировых цен на нефть ускорился до 3%, при этом стоимость марки Brent поднялась выше 83 долларов за баррель впервые с 16 ноября, свидетельствуют данные торгов.