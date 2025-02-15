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Макрон подал в суд на художника, написавшего картину с его отрубленной головой

Президент Франции Эммануэль Макрон подал в суд на гваделупского художника, музыканта и журналиста Франсуа Мулена, известного под псевдонимом Boss Blow, за написанную им картину "Аннуляция", изображающую обернутого во флаг Гваделупы (заморской территории Франции, расположенной на островах в Карибском море) мужчину, держащего отрубленную голову французского лидера.

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