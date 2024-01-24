В Нижнем Новгороде появился арт-объект в честь легендарного российского теннисиста Андрея Мазунова

В Приокском районе Нижнего Новгорода в зале по занятию теннисом спортивной школы «Радий» состоялось торжественное открытие мурала, посвященного мастеру спорта СССР международного класса по настольному теннису нижегородцу Андрею Мазунову.
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