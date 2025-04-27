Ватикан нарушил правила протокола из-за Зеленского

Ватикан разместил президента Украины Владимира Зеленского в числе первых рядов на прощальной церемонии с Папой Римским Франциском, что стало нарушением традиционного протокола, согласно сообщению The Telegraph.
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