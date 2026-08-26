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Украинский фронт, главное за сутки: «Ключи» от Доброполья у бойцов «Центра», гнездо «Фламинго» сожгли «Искандеры»

Украинский фронт, главное за сутки: «Ключи» от Доброполья у бойцов «Центра», гнездо «Фламинго» сожгли «Искандеры»

  1644-й день спецоперации. В Москву прилетал директор ЦРУ Рэтклифф, в Киеве формируется 50-тысячная ЧВК из нацистов Подразделения ГрВ «Центр» взяли в ДНР под контроль населенный пункт Анновка, который фактически является воротами в Доброполье.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Пускай нацики собираются в &quot;армии&quot; - так легче будет накрыть их ВСЕХ, РАЗОМ!! Заразу, гнильё легче всего уничтожать, если лупить по ее основам, по самому ЗЕРНУ гнилья!
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1 м.
Miha52 Новик Михаил
РАБОТАЙТЕ, БРАТЬЯ! СМЕРТЬ НАЦИЗМУ!
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1 м.
Misha Glusch
да вэбите уже наконец этого пилецкого!
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4 н.