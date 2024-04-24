СМИ сообщили об отказе Ефремову в УДО — адвокат отрицает

Актер отбывает наказание за гибель человека в ДТП. Сегодня утром СМИ начали распространять информацию о том, что актеру Михаилу Ефремову, отбывающему наказание в тюрьме, отказали условно-досрочном освобождении (УДО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии