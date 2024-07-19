CrowdStrike подтвердила наличие связи между ее ПО и сбоями в работе Windows

Global Look Press/Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency Американский разработчик решений в области информационной безопасности CrowdStrike подтвердил, что массовые сбои в работе операционной системы Windows связаны с его программным обеспечением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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