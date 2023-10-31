3 необычных салата с консервированным ананасом: выглядят красиво, на вкус бесподобны

Ананас идеально сочетается с мясными продуктами и нередко используется в различных салатах. Несколько простых рецептов закусок подойдут как для праздничного стола, так и на случай прихода внезапных гостей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии