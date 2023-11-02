Пол Радд, Дженна Ортега и Ричард Э. Грант сыграли в «Смерти единорога»

Съемки фильма «Смерть единорога» (Death of a Unicorne) завершила известная независимая студия A24. Как сообщает Deadline, главные роли в режиссерском дебюте Алекса Шарфмана по его собственному сценарию исполнили Пол Радд, Дженна Ортега (на фото) и Ричард Э.