Пол Радд, Дженна Ортега и Ричард Э. Грант сыграли в «Смерти единорога»

Съемки фильма «Смерть единорога» (Death of a Unicorne) завершила известная независимая студия A24. Как сообщает Deadline, главные роли в режиссерском дебюте Алекса Шарфмана по его собственному сценарию исполнили Пол Радд, Дженна Ортега (на фото) и Ричард Э.
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