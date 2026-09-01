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ИА Регнум

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Путин назвал отношения России и Узбекистана стратегическим партнерством

Путин назвал отношения России и Узбекистана стратегическим партнерством

Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву с 35-летием независимости республики отметил, что отношения двух стран носят характер стратегического партнерства.

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