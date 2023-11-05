Классический Rolls-Royce Silver Cloud II превратили в американский Paramount

Американское тюнинговое ателье Ringbrothers, которое сделало себе имя на доработке классических американских автомобилей, на выставке тюнинга SEMA Show в 2023 году представило довольно необычный по собственным меркам проект.
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