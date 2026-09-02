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Юань обновил максимум с февраля 2025 на Мосбирже

Юань обновил максимум с февраля 2025 на Мосбирже

Юань подорожал до 13,0035 рубля, это максимум с февраля 2025 года.Курс юаня рос на биржевых торгах 2 сентября, поднимаясь выше 13 рублей.

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