Гуменник прыгнул пять четверных прыжков в произвольной программе на челленджере в Японии

Российский фигурист Пётр Гуменник выступил с произвольной программой на челленджере в Японии. В прокате он сделал четверной флип, каскад четверной лутц — тройной тулуп, четверной риттбергер, затем выполнил комбинацию четверной лутц (выезд в тройку) — ойлер — двойной флип — двойной риттбергер, тройной аксель и четверной сальхов.