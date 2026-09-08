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МОСИНФОРМ

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Трое москвичей стали участниками Международной 24-часовой гонки дронов на выносливость

Трое москвичей стали участниками Международной 24-часовой гонки дронов на выносливость

На аэродроме «Конаково» 5 и 6 сентября состоялись международные соревнования при поддержке Федерального центра беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС).

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