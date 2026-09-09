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Культуромания

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На фестиваль костюмов народов России в Казань приехали представители 31 региона

На фестиваль костюмов народов России в Казань приехали представители 31 региона

В Казани прошел Всероссийский фестиваль традиционного костюма, собравший 430 участников из 31 региона.

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