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Новый BIOS 0x114 для Intel Arrow Lake уже протестировали на ROG Maximus Z890 Hero, но значительных ...

Новый BIOS 0x114 для Intel Arrow Lake уже протестировали на ROG Maximus Z890 Hero, но значительных ...

Новый BIOS 0x114 для Intel Arrow Lake уже протестировали на ROG Maximus Z890 Hero, но значительных улучшений нетTechPowerUp провели тестирование свежего микрокода 0x114 процессора Intel Arrow Lake, недавно включенного в BIOS материнской платы ASUS Z890, и похоже, оно не обеспечивает существенных улучшений производительности, которые изначально ожидались.

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