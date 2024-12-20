Новый BIOS 0x114 для Intel Arrow Lake уже протестировали на ROG Maximus Z890 Hero, но значительных улучшений нетTechPowerUp провели тестирование свежего микрокода 0x114 процессора Intel Arrow Lake, недавно включенного в BIOS материнской платы ASUS Z890, и похоже, оно не обеспечивает существенных улучшений производительности, которые изначально ожидались.