Новый BIOS 0x114 для Intel Arrow Lake уже протестировали на ROG Maximus Z890 Hero, но значительных улучшений нетTechPowerUp провели тестирование свежего микрокода 0x114 процессора Intel Arrow Lake, недавно включенного в BIOS материнской платы ASUS Z890, и похоже, оно не обеспечивает существенных улучшений производительности, которые изначально ожидались.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)