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Царьград

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Онкология может начаться незаметно: Какие симптомы после 50 лет нельзя списывать на возраст

Онкология может начаться незаметно: Какие симптомы после 50 лет нельзя списывать на возраст

После 50 лет некоторые симптомы легко принять за обычные возрастные изменения. Но онкология может начинаться незаметно, поэтому врачи советуют обратить внимание на несколько сигналов организма, которые нельзя списывать на возраст.

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