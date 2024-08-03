Курс властей Молдавии на интеграцию в ЕС может привести страну к колонизации Евросоюзом. Об этом в своем Telegram-канале заявил кандидат на пост президента Молдавии от блока "Победа", молдавский депутат Василий Боля.
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