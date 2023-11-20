# Чернильница Буквально вчера в телеграм-канале «Многонационал» было опубликовано письмо от подписчицы, в котором женщина рассказала и многонациональной дружбе между детишками.
Семья из Таджикистана извинилась перед русским народом и соседом
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
тот кто не выслал эту семью надо выслать их в Израиль
Ответить
10 час.
Станислав Магдалинов
Так в том -то и дело,что звали!Господа из Правительства.Получается как у Задорнова с девятым вагоном.Завозят,завозят,а работать некому
Ответить
2 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
особенно сучность!!
Ответить
2 час.
Свежие комментарии